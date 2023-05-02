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Язиков Петр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Язиков
Имя
Петр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
13455. ЯЗИКОВ ПЕТР МАКСИМОВИЧ, 27 л., Гжатск. у., Коршинск. в., д. Никуловки. Ленинградск. Губсуд. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/ХІ—26.

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