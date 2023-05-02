Хацкин Мордух Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хацкин
- Имя
- Мордух
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 497
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155361. ХАЦКИНЪ, МОРДУХЪ (МОТЕЛЬ) Лейбовъ (онъ же Хаукинъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Миры, Новогрудск. у., 32 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Варшавск. О. С. 6 Окт. 909, 149, 1112 и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 30 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 72202.| 904 83259 169 М. | 902 36952 169 М.| 904 19008 169 М.
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