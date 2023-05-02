Поляков Константин Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 555
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15581. ПОЛЯКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Александровъ. Лиш. ос. пр., сн. кол. ассес., 25 л., рд. въ Г. Двинскѣ; — Витебск. О. С., 3 и 4 п. 134, 135, 152 и 4 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 29 Нояб. 908. | 905 49778 1647 У. | 97 44025 169 М. | 904 7610 1647 У. | 96 70518 169 М. | 902 82955 169 М. | 94 13804 169 М. | 901 34820 1647 У.
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