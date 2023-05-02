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Перепелкин Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перепелкин
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27553. ПЕРЕПЕЛКИН, НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 18 л. Гр. Зарайск. у., Апонитищенск. в., с. Сдешкина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Труддезерт., пр. р. 6 м. Исп. 3 авг. 920.

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