Шапран Тит Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шапран
- Имя
- Тит
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11899. ШАПРАН, ТИТ ЕФРЕМОВИЧ, 18 л. Гр. Таманск. отд., ст. Петровской; — Н. С. 3 уч. Таманск. отд. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. сокр. до 2 м., с зач. 2 м. и 27 д. пр. з. Исп. 17 дек. 920.
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