Кривошеин Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривошеин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25445. КРИВОШЕИН, ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 49 л. Гр. Уфимск. у., Благовещенск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Уфимск. у. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 7 окт. 920.
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