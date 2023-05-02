Ибадулла-Оглы Гасан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибадулла-Оглы
- Имя
- Гасан
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46955. ИБАДУЛЛА-ОГЛЫ, ГАСАНЪ. Персид.-подд., 23 л., рд. въ Персіи; — М. С. Петровск. мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Марта 904 (Вѣр.).
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