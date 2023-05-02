Туманин Семен Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туманин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140203. ТУМАНИНЪ, СЕМЕНЪ ГАВРИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кирсановск. у., Карай-Салтыковск. в., с. Ясачнаго-Балыклея, 30 л.; — Тамбовск. О. С. 28 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 23 Окт. 909. | 14 Апр. 906 г., Тамбов. О. С. 2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2½ г. | 900 22911 1655 У. | 97 65364 172 М. | 96 72110 170¹ М. | 95 81981 170 М.
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