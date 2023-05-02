Васильев Шупа Какельдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Шупа
- Отчество
- Какельдинов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45675. ВАСИЛЬЕВЪ, ШУПА КАКЕЛЬДИновъ. Каз. ст. Власовской, Сальск. окр., 22 л.; — Новочеркасск. О. С., 1631 и 1632 У., арест. отд. 2 г., а по Выс. повел. на 1½ г. Исп. 28 Мая 905.
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