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Васильев Шупа Какельдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Шупа
Отчество
Какельдинов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45675. ВАСИЛЬЕВЪ, ШУПА КАКЕЛЬДИновъ. Каз. ст. Власовской, Сальск. окр., 22 л.; — Новочеркасск. О. С., 1631 и 1632 У., арест. отд. 2 г., а по Выс. повел. на 1½ г. Исп. 28 Мая 905.

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