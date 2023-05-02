Гизатуллин Мухаматгариф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гизатуллин
- Имя
- Мухаматгариф
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14095. ГИЗАТУЛЛИН, МУХАМАТГАРИФ, 57 л. Гр. Бирск. у., Балакчинск. в., д. Суюшевой; — Н. С. 18 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. ½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 дек. 920.
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