Гусев Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46374. ГУСЕВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣжецка, 25 л.; — Бѣжецк. Г. С. (въ 5 р.) 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 21 Февр. 905. | 903 12083 1643 У. | 98 48840 169 М. | 901 10861 172 М. | 97 22156 169 М.
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