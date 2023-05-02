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Лысаков Георгий Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысаков
Имя
Георгий
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
08 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8733. Лысаков Георгий Федотович, 32 л., Каменец-Подольск. г., Винницк. у., Юзвенск. в., с. Пулковцы. Ленинградск. Губсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 мар. 926.

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