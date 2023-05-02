Ковальчик Мартин Шимонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковальчик
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Шимонов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147271. КОВАЛЬЧИКЪ, МАРТИНЪ ШИмоновъ (онъ же Ковальскій). К. Лодзинск. у., г. Згержа, 59 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Люцмержѣ; — М. С. 13 уч. г. Лодзи 29 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 13 Нояб. 909. | 907 41377 169 М. | 85 69148 1655 У. | 903 13559 169 М. | 81 63381 169 М. | 97 54699 172 М. | 80 65887 169 М. | 90 43179 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.