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Пушкарев Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкарев
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28003. ПУШКАРЕВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 30 л. Гр. Балаганск. у., Зиминск. в., д. Ухтуй; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 28 окт. 920.

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