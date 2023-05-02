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Тыртов Степан Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыртов
Имя
Степан
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140243. ТЫРТОВЪ, СТЕПАНЪ НИКИФОРОВЪ. К. Олонецк. у., Некульск. в., д. Кукелева, 26 л.; — СПБ. Ст. М. С. 17 уч. 23 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.

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