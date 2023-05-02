Гудеев Иван Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31188. ГУДѢЕВЪ, ИВАНЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. Сс.-посел. о-ва Сахалина, поста Корсаковскаго, 39 л., рд. въ г. Россіенахъ; — Владивостск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 556 и 559 У. и § ІѴ 437 У. о сс., каторж. раб. 10 л., съ содерж. въ разр. испыт. 4 г. Исп. 7 Февр. 905. | 99 92355 1651 У. и У. о сс. | 92 63055 170 М. | 93 97245 556 У.
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