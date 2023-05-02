Нестеров Илья Абросимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нестеров
- Имя
- Илья
- Отчество
- Абросимов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85429. НЕСТЕРОВЪ, ИЛЬЯ АБРОСИМОВЪ, 64 л. К. изъ-сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., с. Ярцева, рд. въ г. Полоцкѣ; — Краснояр. О. С., 7 Февр. 911, 2 ч. 1655 У., по сов. съ 2 приг. сего С. отъ 16 Сент. 910 г. и 5 Февр. 911 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. по каждому), арест. отд. 3½ г. Исп. 22 Апр. 911. | 907 16159 2 ч. 1655 У. | 88 71097 1655 У. | 904 61081 2 ч. 1655 У. | 87 7441 170 М. | 99 100478 1655 У. | 82 74239 170 М.
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