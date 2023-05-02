Бекетов Феодосий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекетов
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45186. БЕКЕТОВЪ, ФЕОДОСІЙ МИХАЙловъ. К. Зміев. у., Борецк. в., с. Берекъ, 23 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 1 ч. 1666 и 1681 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 17 Іюня 905.
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