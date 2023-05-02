Заикина Аграфена Максимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заикина
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Максимова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46808. ЗАИКИНА, АГРАФЕНА МАКСИмова. Мщ. г. Царицына, 38 л.; — Саратов. О. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 13 Мая 905.
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