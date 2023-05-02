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Хозяшев Яков Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хозяшев
Имя
Яков
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
13 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
11241. ХОЗЯШЕВ ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 26 л., Коми-Пермяцк. окр., Кудымкорск. р., д. Амонова. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/ѴІІ—26.

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