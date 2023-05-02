Хроль Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хроль
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7879. ХРОЛЬ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Гр. Бельск. у., Заблоцк. в., с. Яблочна,; Н. С. 2 р-на г. Ростова, Мошеннич., лиш. св. 3 г., с лиш. пр. заним. ответств. должн. в теч. 5 л., Исп. 20 дек. 919.
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