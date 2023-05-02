Антипина Марфа Карповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Карповна
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 260. АНТИПИНА, МАРФА КАРПОВНА, 40 л. Гр. Котельническ. у., Рязановск. в., д. Комарицыны; — М. Н. С. 11 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 2 г., но по пост. 6 Всерос. С‘езда Сов., нак. сокращ. до 6 м. Исп. 1 апр. 919.
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