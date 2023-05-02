Варваштион Зонак Пеликова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варваштион
- Имя
- Зонак
- Отчество
- Пеликова
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45633. ВАРВАШТІОНЪ, ЗОНАКЪ ПЕЛИкова. Тур.-подд., 22 л., рд. въ Турціи; — Новочеркасск. С. П., 126, 13 и 1 ч. 1451 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 15 Янв. 905.
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