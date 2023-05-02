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Широватов Георгий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широватов
Имя
Георгий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
30512. ШИРОВАТОВ, ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Пензенск. у., Еланск. в., д. Тамбовки; — Н. С. 3 уч. Пензенск. у. Растрата, лиш. пр. 2 г. Осужд. 16 июня 920.

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