Новедомский Казимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новедомский
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85575. НОВѢДОМСКІЙ, КАЗИМИРЪ Ивановъ, 45 Сс.-посел. Верхнеудин. у., Коротковск. в., рд. Поневѣж. у., Розалиск. в., въ с. Кована; — Читин. О. С., 28 Янв. 911, 152¹, 13 и 1642 У., арест. отд. 3½ г., съ зачет. 9 п. и 13 дн. предвар. закюч. Исп. 21 Марта 911. | 1 Авг. 88 г. Тобольск. Губ. С., за нанесеніе тяжкихъ побоевъ, каторж. раб. 9 л.
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