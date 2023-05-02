Кузьмина Татьяна Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16366. КУЗЬМИНА, ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 29 л. Гр. Суздальск. у., Городищенск. в., с. Мордвинова; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 29 мая 920.
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