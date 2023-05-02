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Масленникова Наталия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масленникова
Имя
Наталия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
17074. МАСЛЕННИКОВА, НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 40 л. Гр. Слободск. у., Сезеновск. в., д. Мазневской; — Н. С. 3 уч. Слободск. у. Убийство, лиш. св. по жизнен., по амн. нак. зам. пр. р. 20 л., с зач. 7 м. и 24 д. пр. з. Исп. 26 нояб. 920.

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