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Сажаев Сергей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сажаев
Имя
Сергей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
28 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
44845. САЖАЕВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Камышловск. у., Новошишминск. в., д. Заимки, 30 л.; — З. Н. 3 уч. Камышловск. у., 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Марта 907.

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