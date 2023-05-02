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Шевченко Андрей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевченко
Имя
Андрей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 673
Источник
Скан
Оригинальная запись
18842. Шевченко, Андрей Андреевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Валуйск. у., в. и сл. Большихъ Липягь, 42 л.; — Острогож. О. С., 152, 1 ч. 1647 и 1655 У. по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Окт. 908 г. (1 ч. 1655 У.—тюр. 3 м.), арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 18 Нояб. 908. 906 25756 1701 М. | 905 42278 1647 У.

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