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Аристов Серафим Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аристов
Имя
Серафим
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
987. Аристов Серафим Николаевич, 21 г., Полтавск. г., г. Мценска. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 1 ч. 114, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 лет. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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