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Тельминов Филипп Еремеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тельминов
Имя
Филипп
Отчество
Еремеевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
12581. Тельминов Филипп Еремеевич, 25 л., Шадринск. окр., Буркинск. р., с. Буркинского-Озера. Ст. 143, лиш. св. 4 г. 4 м. П. в. з. с. 2 окт. 926.

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