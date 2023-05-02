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Никаноров Павел Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никаноров
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5052. Никаноров Павел Семенович, 30 а. Гр. Волоколамск. у., Калневск. в., д. Стеблева; — Н. С. Благуше-Лефортовск. р-на Преображенск. отд. г. Москвы. Покупка крад., лиш. св. 6 м. Исп. 4 сент. 919

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