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Басов Иосиф Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басов
Имя
Иосиф
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
13119. БАСОВ, ИОСИФ ИГНАТЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Пронск. у., Яблонск. в.; — Р. Т. г. Рязани; — Превыш. власти, лиш. св. 15 л. Исп. 29 дек. 920.

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