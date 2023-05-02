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Аликальд Аврелия Карловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аликальд
Имя
Аврелия
Отчество
Карловна
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
158. АЛИКАЛЬД, АВРЕЛИЯ КАРЛОВНА, 22 л. Гр. г. Ревеля; — Н. С. 1 отд. Моск-Заст. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 29 дек. 919.

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