Бобков Валентин Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Валентин
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13333. БОБКОВ, ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Казанск. у., Верхне-Услонск. в. и д.; — Р. Т. г. Перми. Должн. прест., лиш. св. 6 л., по амн. нак. замен. 6 г. пр. р. Исп. 16 июля 920.
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