Богатов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатов Леонид Николаевич

Богатов Леонид Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатов
Имя
Леонид
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
670. Богатов Леонид Николаевич, 40 л., Нижегородец. у., Дальне-Константиновск. в. и с. Нижегородск. Г. С. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.