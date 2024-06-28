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Баклан Василий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баклан
Имя
Василий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45065. БАКЛАНЪ, ВАСИЛІЙ БОГДАНОВЪ (онъ же Богдановъ). К. Опочецк. у., Красногородск. в., д. Осташева, 19 л.; — Псковск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 9 Апр. 905. | 903 30158 169 М.

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