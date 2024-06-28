Баклан Василий Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баклан
- Имя
- Василий
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45065. БАКЛАНЪ, ВАСИЛІЙ БОГДАНОВЪ (онъ же Богдановъ). К. Опочецк. у., Красногородск. в., д. Осташева, 19 л.; — Псковск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 9 Апр. 905. | 903 30158 169 М.
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