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Турбасева Евфимия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турбасева
Имя
Евфимия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
29 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
9678. ТУРБАСЕВА ЕВФИМИЯ ДМИТРИЕВНА, 24 л., Пермск. окр., Нердвинск. р., д. Ванькино. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 29/І—26.

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