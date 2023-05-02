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Грубер Карл Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грубер
Имя
Карл
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46319. ГРУБЕРЪ, КАРЛЪ ФЕДОРОВЪ. К. Лодзинск. у., гм. Ршевъ, пос. Константиновъ, 20 л.; — М. С. 7 уч. г. Лодзи, 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 31 Мая 905.

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