Волошин Степан Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волошин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21648. ВОЛОШИНЪ, СТЕПАНЪ ФОМИНЪ. К. Нижнеудин. у., Куйтунск. в., с. Барлука, 20 л.;—М. С. 5 уч. Нижгнудин. у., 169, 2, 4 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 30 Нояб. 907 г., тюр. 1 г. Исп. 17 Марта 907.
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