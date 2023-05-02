Рупасов Иван Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРупасов Иван Дементьевич

Рупасов Иван Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рупасов
Имя
Иван
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
11225. Рупасов Иван Дементьевич, 19 л., Северо-Двинск. г., Никольск. р., д. Чернино. Н. С. 11 уч. Северо-Двинск. г. Ст. 2 ч. 99, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 29 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.