Трубников Тимофей Евлампиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубников
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Евлампиев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140167. ТРУБНИКОВЪ, ТИМОФЕЙ ЕВЛАМПІЕВЪ. К. Оренбург. у., Покровск. в., с. Черепановки, 24 л.; — З. Н. 3 уч. Оренбург. у. 5 Окт. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 6 Окт. 909. | 906 24676 1651 У.
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