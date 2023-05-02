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Трубников Тимофей Евлампиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубников
Имя
Тимофей
Отчество
Евлампиев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140167. ТРУБНИКОВЪ, ТИМОФЕЙ ЕВЛАМПІЕВЪ. К. Оренбург. у., Покровск. в., с. Черепановки, 24 л.; — З. Н. 3 уч. Оренбург. у. 5 Окт. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 6 Окт. 909. | 906 24676 1651 У.

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