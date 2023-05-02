Марьин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьин Иван Иванович

Марьин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марьин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
26404. МАРЬИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Уржумск. у., Кузнецовск. в., поч. Чагина; — Н. С. 6 уч. Уржумск. у. Картежн. игра, лиш. пр. 3 г. Исп. 2 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.