Голубцева Лукия Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубцева
- Имя
- Лукия
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46152. ГОЛУБЦЕВА, ЛУКІЯ ЕГОРОВА. К. Пермск. у., Останинск. в., с. Голубяты, 61 г., рд. т же у., въ м. и монаст. Успенскомъ; — У. Чл. О. С., по Пермск. у., 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905.
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