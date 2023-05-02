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Белявский Викентий Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белявский
Имя
Викентий
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
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Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
143727. БѢЛЯВСКІЙ, ВИКЕНТІЙ ОСИповъ (онъ же Билевичъ и Бѣлевичъ). К. Поневѣжск. у., Скробатышск. в., м. Константинова, 20 л.; — Виленск. С. П., 115, 139, 140, 152, 9, 1 Ч. 1455, 1641, 1655 и 1654 У., каторж. раб. 8 л. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 113718, постан. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 121251 и 909 г. № 62741. | 904 39803 169 М. | 903 62377 170¹ М.

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