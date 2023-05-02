Емельянов Григорий Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46687. ЕМЕЛЬЯНОВЪ, ГРИГОРІЙ БОРИсовъ. Мщ. г. Ефремова, 22 л.; — 3. Н. 2 уч. Бирючен. у., 171 и 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 4 Іюня 905.
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