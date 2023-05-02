Прусов Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прусов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97967. ПРУСОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Подольск. у., Молодинск. в., с. Троицкаго; — Москов. О. С., 22 Апр. 911, 114, 9 и 2 ч. 1655 ч., тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 911. | 909 69728 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 29537. | 908 9746 1655 У. | 95 73004 1655 У. | 904 74687 1655 У. | 94 47942 1647 У. | 902 57449 1655 У. | 92 75111 169 М. | 900 101191 1655 У. | 91111614 169 М. | 96 62264 172 М.
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