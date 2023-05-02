Потяпкин Василий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потяпкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18375. ПОТЯПКИН, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 30 л. Гр. Можайск. у., Борисовск. в., с. Андреева; — Н. С. Тагайск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 10 д. пр. з. Исп. 6 марта 920. | 915 106989 1655 и 2 п. 1663 У. | 912 113482 5 п. 170 М.
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