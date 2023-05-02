Феофанов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феофанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140508. ФЕОФАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Лужск. у., Которск. в., 24 л.; — СПБ. О. С. 5 Авг. 909, 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 10 м. Исп. 10 Сент. 909. | 905 71324 170¹ М.
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