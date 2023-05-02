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Феофанов Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феофанов
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140508. ФЕОФАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Лужск. у., Которск. в., 24 л.; — СПБ. О. С. 5 Авг. 909, 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 10 м. Исп. 10 Сент. 909. | 905 71324 170¹ М.

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