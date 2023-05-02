Хрема Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрема
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140889. ХРЕМА, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Посел. в. и д. Архиноосиновки, Туапсин. окр., 20 л.; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 14 Авг. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.